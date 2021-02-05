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Тагильская прокуратура начала проверку из-за гибели школьника во время пожара

5 февраля 2021, 05:24
Фото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с гибелью второклассника во время пожара, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Пожар произошел на улице Циолковского 3 февраля около 17.00. Во время тушения в квартире был обнаружен ребенок 2008 года рождения без сознания. Он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Предварительно причиной возгорания стало замыкание электропроводки включателя.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, будут установлены причины и условия произошедшего.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Ленинского района.

Напомним, при пожаре на улице Циолковского мальчик завернулся в одеяло и задохнулся.

В Нижнем Тагиле в пожаре на улице Циолковского погиб второклассник
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#Прокуратура#Проверка#Пожар#Нижний Тагил#Общество
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