В Краснотурьинске бабушка и внучка погибли при пожаре в пятиэтажке

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23.19. Горела квартира на улице Карпинского, 21б на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
Очевидицы рассказали сообществу «Краснотурьинск LIVE», что погибли бабушка и внучка. По словам свидетельницы, приехавшие сотрудники МЧС взломали дверь, так как никто не открывал.
Из квартиры вынесли бабушку, она была без сознания, вся в ожогах,рассказала очевидица.
79-летняя бабушка и ее 25-летняя внучка были эвакуированы из квартиры. Позднее они обе скончались в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
На месте пожара работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание было потушено в течение четырех минут.
Напомним, в Нижнем Тагиле 3 февраля при пожаре на улице Циолковского погиб второклассник. Он закутался в одеяло и задохнулся.