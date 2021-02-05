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В Краснотурьинске бабушка и внучка погибли при пожаре в пятиэтажке

5 февраля 2021, 04:51
Фото: 1mediainvest.ru
4 февраля в Краснотурьинске произошел пожар, который унес жизни двух женщин.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23.19. Горела квартира на улице Карпинского, 21б на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Очевидицы рассказали сообществу «Краснотурьинск LIVE», что погибли бабушка и внучка. По словам свидетельницы, приехавшие сотрудники МЧС взломали дверь, так как никто не открывал.

Из квартиры вынесли бабушку, она была без сознания, вся в ожогах,рассказала очевидица.

79-летняя бабушка и ее 25-летняя внучка были эвакуированы из квартиры. Позднее они обе скончались в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте пожара работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. Возгорание было потушено в течение четырех минут.

Напомним, в Нижнем Тагиле 3 февраля при пожаре на улице Циолковского погиб второклассник. Он закутался в одеяло и задохнулся.

В Нижнем Тагиле в пожаре на улице Циолковского погиб второклассник
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#Погибшие#Краснотурьинск#Свердловская область#Пожар#Происшествия
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