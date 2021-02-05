Жителю села под Нижним Тагилом грозит пять лет тюрьмы за пинок полицейскому

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, мужчина полностью признал свою вину.