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Двум екатеринбуржцам избрана мера пресечения за применение насилия к полицейским

1 февраля 2021, 16:36
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения двум местным жителям, которые применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Им запретили определенные действия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ответственность за данное деяние предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

На данный момент фигурантам дела судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, по версии следствия, 23 января 2021 года двое подозреваемых применили насилие в отношении сотрудника отдела по охране общественного порядка и патрульного ППС. Предполагается, что поступки были совершены умышленно, с целью воспрепятствовать деятельности полицейских по охране общественного порядка.

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