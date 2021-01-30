TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанина подозревают в агитации несанкционированного митинга

30 января 2021, 15:18
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле полицейские задержали молодого человека по подозрению в распространении листовок с призывом на несанкционированный митинг.

По предварительной информации, тагильчанин распечатал дома около ста листовок с призывом к участию в несанкционированном массовом мероприятии 31 января. О своем намерении распространить материал он заявил в Telegram-канале единомышленников.

Молодому человеку предложили помочь с распространением листовок на территории ГГМ. Его задержали 28 января на Тагилстрое у проходной НТМК при передаче материалов.

В отношении подозреваемого завели административный материал по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Нарушителю грозит ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей.

Кроме того, стражи порядка опросили девушку-администратора Telegram-канала сторонников оппозиции. Она заявила о своей непричастности к организации и призыву на митинг.

Напомним, 30 января сотрудники МВД предупредили жителей Свердловской области о возможных задержаниях при участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Отмечается, что попытки проведения несогласованных митингов и провокации со стороны участников будут пресекаться, так как это угрожает общественному порядку.

Свердловская полиция предупредила о возможных задержаниях на митингах
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле суд оштрафовал задержанных на митинге в поддержку НавальногоМосковский областной суд оставил под арестом Алексея Навального
#Алексей Навальный#Призыв#Митинг#Задержание#Митинги#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14