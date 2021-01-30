Тагильчанина подозревают в агитации несанкционированного митинга

Напомним, 30 января сотрудники МВД предупредили жителей Свердловской области о возможных задержаниях при участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Отмечается, что попытки проведения несогласованных митингов и провокации со стороны участников будут пресекаться, так как это угрожает общественному порядку.