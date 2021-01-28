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Московский областной суд оставил под арестом Алексея Навального

28 января 2021, 13:42
Фото: личная страница Алексея Навального в Instagram
Московский областной суд рассмотрел апелляцию на решение заключить под стражу оппозиционного политика Алексея Навального и оставил его под арестом.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина и отправлен под арест на 30 суток.

Защита оппозиционера ходатайствовала об отмене ареста, ссылаясь на нарушения при вынесении решения. В частности, оно принималось с нарушением тайны совещательной комнаты, кроме того статья 46 УПК не предусматривает заключения под стражу условно осужденного.

Сегодня суд признал законным продление задержания Навального, он останется под арестом до 15 февраля, сообщает ТАСС.

Напомним, 23 января в десятках городов России прошли митинги в поддержку оппозиционного политика. В Нижнем Тагиле на мероприятие вышло более 500 человек.

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#Суд#Алексей Навальный#Продление#Арест#Общество
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