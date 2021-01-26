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В Екатеринбурге 17-летнюю участницу митинга в поддержку Навального вызвали в полицию

26 января 2021, 04:54
Фото: скриншот с видео Telegram
17-летнюю екатеринбурженку вызвали в полицию после участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, девушку затравили в соцсетях, где она рассказывает о причинах протеста. По ее словам, в интернете появилась информация, что ей не 17, а 14 лет. Из-за этого подписчики в соцсетях, угрожали ей изнасилованием и желали смерти.

Мне стало странно, что на меня вылилось столько ненависти. Я никак не оскорбила людей, которые поддерживают нынешнюю власть, я не назвала их глупыми,рассказала девушка Е1.

25 января несовершеннолетней и ее маме позвонили из полиции и пригласили в отделение.

Напомним, в Нижнем Тагиле в отношении 17-летнего юноши завели административное дело за участие в митинге в поддержку Навального 23 января.

В Нижнем Тагиле в отношении несовершеннолетнего завели дело за участие в митинге
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