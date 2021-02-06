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Кормили через окно: в Берёзовском соседи спасли запертых в квартире собаку и кошку

6 февраля 2021, 07:17
Фото: 1mediainvest.ru
В поселке Старопышминск Берёзовского городского округа жильцы дома спасли животных, запертых в квартире.

По словам соседки, пес остался в квартире без хозяйки. Три дня назад ее увезли в больницу из-за психического расстройства. Полицейские закрыли дверь и оставили животное взаперти без воды и еды.

Соседи через окно закидывали собаке съестное и в ведерке на веревке спускали воду через решетку окна. Некоторые соседи сообщили, что в квартире также находится кошка,рассказала женщина Е1.

Она пояснила, что хозяйка может отсутствовать от одного до четырех месяцев, поэтому соседи попросили полицейских, которые закрывали дверь, открыть ее. Сначала участковый отказывался это делать, но потом все-таки приехал и выпустил и собаку, и кошку.

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#Свердловская область#Соседи#Квартира#Березовский#Животные#Общество
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