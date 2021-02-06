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Posted 6 февраля 2021, 12:39

Published 6 февраля 2021, 12:39

Modified 19 июня 2022, 14:59

Updated 19 июня 2022, 14:59

Превышение ПДК диоксида азота в два раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 февраля

6 февраля 2021, 12:39
Сегодня, 6 февраля, в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле было превышение диоксида азота. Такие результаты показал газоанализатор во время замеров воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей.

Максимальное содержание вещества в воздухе составило 0,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3. Такой показатель превысил норму в два раза. Кроме того, прибор показал в воздухе наличие диоксида серы в размере 0,2 мг/м3. Такая концентрация не превышает разовую ПДК (0,5 мг/м3).

Диоксид азота в Нижнем Тагиле выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Это вещество относится к третьему классу опасности и оказывает негативное влияние на органы дыхания. Может вызывать бронхит, пневмонию, отек легких. Также влияет на появление онкологических заболеваний.

Напомним, 5 февраля при замерах воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле превышение нормы диоксида азота было в 6,5 раза.

Превышение ПДК диоксида азота в 6,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 февраля
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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