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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило несколько улиц

6 февраля 2021, 11:03
Фото: е1
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы на улице Гоголя затопило несколько улиц.

По словам очевидцев, затруднено движение по улицам Гоголя и Энгельса, вода поднялась на 10–15 сантиметров.

Аварийные службы уже приехали, но пока что не могут справиться с аварией, рассказал читатель Е1.

Также жители нескольких домов в районе аварии сообщили об отключении холодной воды. Место прорыва трубы уже обнаружено аварийными службами, ведутся работы по устранению, сообщили в «Водоканале».

Напомним, в конце января в Екатеринбурге несколько автомобилей затопило на улице Ткачей из-за прорыва трубы. Одному из водителей-инвалиду пришлось ждать помощи сидя на окне.

Екатеринбуржцу пришлось сидеть на окне и ждать спасения: машину затопило на дороге
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