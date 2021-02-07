Сегодня в Свердловской области пять человек погибли в ДТП

В 10.00 на трассе Ивдель-ХМАО автомобиль Kia Rio оказался на «встречке» из-за того, что водитель потерял управление. Там он столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате погибли две несовершеннолетние девочки, восьми и десяти лет. Их отец, управлявший Kia, госпитализирован в тяжелом состоянии. В автомобиле Toyota никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух несовершеннолетних девочек.