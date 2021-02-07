TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Свердловской области в ДТП на трассах погибли двое взрослых и два ребенка

7 февраля 2021, 11:07
В Свердловской области на трассе под Ивделем погибли 10-летняя и 8-летняя девочки, а также мужчина и женщина на автодороге Екатеринбург-Тюмень.

Одна из трагедий произошла 7 февраля на 116 километре трассы Ивдель-ХМАО, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительной информации, водитель Kia Rio не выбрал безопасную скорость и не учел погодные условия, из-за чего допустил занос транспортного средства и вылетел на полосу встречного движения. Там «Киа» столкнулась с «Ленд Крузером».

В результате ДТП погибла 8-летняя девочка. Её 10-летняя сестра скончалась в машине «скорой» при транспортировке в больницу. Отец девочек — водитель автомобиля Kia — в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение города Югорск.

В Land Cruiser никто не пострадал.

Окончательная​ причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Второе смертельное ДТП случилось 7 февраля около 7.00 утра на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель «Киа Рио» не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там произошло столкновение с грузовиками MAN и Volvo.

В результате ДТП погибли 31-летний водитель Kia и его 21-летняя пассажирка скончались на месте. Еще один пассажир легкового автомобиля был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, 7 февраля в Свердловской области произошло смертельное ДТП. На трассе на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус. Как сообщают очевидцы, один человек погиб и несколько пострадали.

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем
Узнать подробнее

Материалы по теме
Женщина впала в кому: в ДТП в центре Екатеринбурга пострадало четыре человекаНа свердловской трассе пять человек погибли в лобовом ДТП
#Ивдельский район#Смертельное дтп#Ивдель#Свердловская область#Несовершеннолетние#Смерть ребенка#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14