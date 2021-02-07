В Свердловской области в ДТП на трассах погибли двое взрослых и два ребенка

Напомним, 7 февраля в Свердловской области произошло смертельное ДТП. На трассе на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус. Как сообщают очевидцы, один человек погиб и несколько пострадали.