tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2021, 06:23

Published 7 февраля 2021, 06:23

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

На свердловской трассе пять человек погибли в лобовом ДТП

7 февраля 2021, 06:23
На свердловской трассе в лобовом ДТП погибли пять человек. Три человека пострадали, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать им необходимую помощь.

Смертельное ДТП произошло вечером 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг. Автомобиль ВАЗ допустил выезд по полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Шкода», сообщает департамент информационной политики.

В результате столкновения погибли пять человек, трое пострадали. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Министерству здравоохранения оказать всю возможную помощь госпитализированным.

Напомним, 6 февраля под Серовом произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с фурой «Магнит». 63-летний водитель легкового автомобиля и его 60-летняя супруга скончались на месте.

#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Минздрав#Смертельное дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика