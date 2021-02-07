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На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

7 февраля 2021, 09:19
Фото: pixabay.com
В Свердловской области при столкновении автомобиля ВАЗ и автобуса погиб человек.

Происшествие случилось 7 февраля на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском, сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».

По словам очевидцев, есть один погибший и пострадавшие.

Водитель отечественного автомобиля в результате ДТП оказался зажат. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать его гидравлическим инструментом.

Напомним, 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг пять человек погибли и трое пострадали при лобовом ДТП ВАЗа и «Шкоды». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать всю возможную помощь потерпевшим.

На свердловской трассе пять человек погибли в лобовом ДТП
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#Трасса#Екатеринбург#Смертельное дтп#Свердловская область#Алапаевск#Происшествия
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