На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

Напомним, 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг пять человек погибли и трое пострадали при лобовом ДТП ВАЗа и «Шкоды». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать всю возможную помощь потерпевшим.