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В Екатеринбурге автомобиль такси врезался в машину Росгвардии и отлетел в столб

7 февраля 2021, 05:52
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись автомобили Росгвардии и такси. Последний от удара отбросило в столб.

Авария произошла ночью 7 февраля на перекрестке улиц Победы и 40-летия Октября. На месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливали обстоятельства произошедшего, пишет E1.

По версии издания, ДТП случилось из-за погодных условий. 6 февраля снег растаял, а как только похолодало на дороге образовался лёд.

В ГИБДД порекомендовали отказаться от передвижения на личных автомобилях, особенно водителей, не имеющих опыта управления транспортными средствами.

Напомним, днем 6 февраля в Нижнем Тагиле ВАЗ-2114 врезался в Renault и вылетел с дороги. В аварии никто не пострадал. Транспортные средства оказались повреждены.

В Нижнем Тагиле на Гальянке ВАЗ столкнулся с Renault и оказался в кювете
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