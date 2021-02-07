В Нижнем Тагиле десятки единиц спецтехники вышли на уборку снега и льда

Две дорожных службы Нижнего Тагила вывели в общей сложности 24 единицы спецтехники для уборки улиц, сообщается в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».
«УБТ-Сервис» направил для борьбы со снегом шесть комбинированных дорожных машин, по два грейдера и трактора, по одному самосвалу, грейдеру и снегопогрузчику.
«Тагилдорстрой» вывел на улицы девять комбинированных машин и три грейдера.
Техника проводит патрульную уборку.
Напомним, в Нижнем Тагиле 6 февраля прошел дождь из-за потепления. 7 февраля синоптики обещают в Свердловской области морозы до -31 градуса.