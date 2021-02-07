TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле десятки единиц спецтехники вышли на уборку снега и льда

7 февраля 2021, 06:55
Фото: группа "Дороги без дураков" во "ВКонтакте"
В Нижнем Тагиле 24 единицы спецтехники направлена на уборку снега и льда, образовавшегося после дождя и снегопада.

Две дорожных службы Нижнего Тагила вывели в общей сложности 24 единицы спецтехники для уборки улиц, сообщается в группе «Тагил без ям» во «Вконтакте».

«УБТ-Сервис» направил для борьбы со снегом шесть комбинированных дорожных машин, по два грейдера и трактора, по одному самосвалу, грейдеру и снегопогрузчику.

«Тагилдорстрой» вывел на улицы девять комбинированных машин и три грейдера.

Техника проводит патрульную уборку.

Напомним, в Нижнем Тагиле 6 февраля прошел дождь из-за потепления. 7 февраля синоптики обещают в Свердловской области морозы до -31 градуса.

В Нижнем Тагиле среди зимы пошел дождь
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за морозов и снега
#Уборка улиц#Уборка снега#Уборка дорог#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14