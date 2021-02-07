В Нижнем Тагиле загоревшийся на ГГМ автомобиль попал на видео

На кадрах запечатлен горящий автомобиль. Автор рассказывает, что около 7.55 утра услышал хлопок и выглянул в окно. Очевидец отметил, что спасатели приехали очень быстро. Судя по кадрам, с огнем удалось справиться меньше чем за минуту.