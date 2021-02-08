TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале подозреваемому в пьяном нападении полицейскому грозит увольнение из ОВД

8 февраля 2021, 15:08
Фото: 1mediainvest.ru
В Заречном сотруднику правоохранительных органов, которого подозревают в нападении с ножом на другого мужчину, грозит увольнение из ОВД по отрицательным основаниям.

По факту случившегося, рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, проводится служебная проверка. По ее результатам подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.

Отмечается, что также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут руководителей полицейского.

Напомним, по предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов распивал спиртные напитки в ресторане. В какой-то момент у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Мужчина дождался, пока его обидчик выйдет из ресторана, после чего выбежал следом и ранил его ножом в спину.

На Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле зарезавший соседа ножом для скота мужчина может избежать тюрьмыНа Урале рецидивист с двумя ножами напал на собутыльника возлюбленной и забыл об этомНа Урале полицейский подозревается в пьяном нападении с ножом
#Нападение#Заречный#Полиция#Ресторан#Нож#Валерий Горелых#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14