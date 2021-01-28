На Урале рецидивист с двумя ножами напал на собутыльника возлюбленной и забыл об этом

Жители села под Нижним Тагилом собрались для совместного распития спиртных напитков. В какой-то момент к ним пришел бывший сожитель владелицы квартиры и устроил скандал, увидев её в компании других мужчин. Он вооружился двумя ножами. На защиту женщины встал один из присутствовавших молодых людей. Тогда дебошир нанес ему удар ножом в бедро и грудь, сообщает «Тагильский рабочий».