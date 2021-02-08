TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за пожара в 23-этажном офисном здании

8 февраля 2021, 06:42
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства возгорания 23-этажного здания на улице Белинского, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На место пожара выезжал прокурор района Игорь Корелов. Наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой.

Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры.

Напомним, по последним данным МЧС из здания эвакуировано 23 человека, двое из них доставлены в больницы с отравлениями продуктами горения. На месте пожара работают 63 человека личного состава, 14 единиц техники и 16 звеньев газодымозащитной службы. Около 10.00 пожар был потушен, спасатели спустились вниз.

К месту пожара в 23-этажном здании в Екатеринбурге стягивают дополнительные силы
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Мужчина в окне просит о помощи»: в Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом
#Екатеринбург#Прокуратура#Проверка#Пожар#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14