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В Нижнем Тагиле неизвестный ночью разбил окно в кафе на Вые и забрался внутрь

8 февраля 2021, 11:39
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина разбил окно в кафе на улице Красноармейская и забрался внутрь заведения.

Происшествие случилось 8 февраля около 01.30. В частное охранное предприятие поступил сигнал с адреса Красноармейская, 153, пишет «Тагильский рабочий».

Сотрудники ЧОП прибыли на место в течение шести минут. В кафе «Плюшки — Ватрушки» было разбито окно. Бойцы окружили здание, а затем обнаружили на кухне заведения неизвестного мужчину.

На месте задержания подозреваемый не смог объяснить, зачем забрался в кафе. Мужчину отвезли в отделение полиции и передали правоохранителям.

Напомним, 7 февраля в Екатеринбурге трое неизвестных обокрали табачный магазин. Они украли шесть кальянов и табак к ним. Ущерб был оценен владельцев в 22 тысячи рублей. Предприниматель отметил странность кражи, так как воры не тронули кассовый аппарат и ноутбук.

«Вместо кассы взяли кальяны»: в Екатеринбурге неизвестные обокрали табачный магазин
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#Кафе#ЧОП#Красноармейская#Полиция#Задержание#Нижний Тагил#Происшествия
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