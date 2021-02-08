В Нижнем Тагиле пять НКО получили президентские гранты на сумму 6,3 миллиона рублей

Объем помощи некоммерческих организаций и объединений различным категориям граждан в 2020 году составил 34 миллиона 296 тысяч рублей. Поверьте мне, тот экономический вклад, который исчисляется деньгами, не так высок, как социальный эффект, который дает деятельность НКО для нашего общества,подчеркнула Татьяна Камешкова.