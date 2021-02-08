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В Нижнем Тагиле пять НКО получили президентские гранты на сумму 6,3 миллиона рублей

8 февраля 2021, 15:49
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пять проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций получили поддержку по итогам конкурса Фонда президентских грантов 2021 года на сумму 6,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

8 февраля состоялась встреча с руководителями НКО, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития города, планы на ближайшее будущее, а также прошла презентация пяти проектов НКО, среди которых:

  • Социально-театральный проект о подростках «Высокое напряжение»;
  • Разработка, связанная с поддержкой индивидуальной и общественной ценности людей, страдающих психическими расстройствами;
  • Мультикультурная спартакиада «Восток-Запад»; Проект «Спасение одного — спасение нации»;
  • Инициатива, направленная на сохранение исторической памяти о тружениках Уральского танкового завода.

Таким образом, общая сумма грантов составила 6,3 миллиона рублей.

На данный момент, по словам председателя общественной палаты Нижнего Тагила Татьяны Камешковой, в городе функционирует 255 общественных организаций.

Объем помощи некоммерческих организаций и объединений различным категориям граждан в 2020 году составил 34 миллиона 296 тысяч рублей. Поверьте мне, тот экономический вклад, который исчисляется деньгами, не так высок, как социальный эффект, который дает деятельность НКО для нашего общества,подчеркнула Татьяна Камешкова.

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#Некоммерческие организации#Грант#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Общество
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