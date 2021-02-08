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В Нижнем Тагиле в 2020 году количество детей-инвалидов увеличилось на 5,7%

8 февраля 2021, 14:02
Фото: 1mediainvest.ru
В 2020 году в Нижнем Тагиле количество детей-инвалидов до 18 лет стало больше на 102 ребенка по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1 887 детей-инвалидов, в 2019 году их было 1 785, а в 2018 году — 1 654.

Вместе с тем, в 2020 году количество инвалидов-тагильчан старше 18 лет снизилось по сравнению с двумя предыдущими годами. В прошлом году, по данным УПРФ по Нижнему Тагилу и Пригородному району, в городе зарегистрировано 24,9 тысячи граждан данной категории, в 2019 году — 25,3 тысячи человек, а еще годом ранее — 25,4 тысячи жителей города.

Таким образом, общее количество зарегистрированных инвалидов в Нижнем Тагиле снизилось за два года до 26,7 тысячи человек.

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#Статистика#Дети-инвалиды#Инвалиды#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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