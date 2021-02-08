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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за смерти 8-летнего мальчика при пожаре

8 февраля 2021, 07:54
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели второклассника при пожаре на улице Циолковского, сообщает региональное ведомство.

3 февраля в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что при тушении пожара из квартиры дома на улице Циолковского был эвакуирован восьмилетний ребенок. Позже мальчик скончался от отравления продуктами горения. Он находился в квартире один.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). В ходе расследования следователи устанавливают обстоятельства случившейся трагедии, а также причины и условия, из-за которых погиб ребенок.

Напомним, при пожаре на улице Циолковского спасатели эвакуировали восемь тагильчан, троих при помощи специальной спасательной дыхательной маски. В тушении были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. Пожарные вынесли мальчика, который завернулся в одеяло, из квартиры, однако спасти его не удалось.

В Нижнем Тагиле в пожаре на улице Циолковского погиб второклассник
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#Следственный комитет#Уголовное дело#Ребенок#Пожар#Нижний Тагил#Общество
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