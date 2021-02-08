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В Верхней Салде полицейские эвакуировали несколько школ и отпустили детей по домам

8 февраля 2021, 13:43
Фото: 1Mediainvest.ru
В Верхней и Нижней Салде сотрудники полиции провели учебную эвакуацию, после которой отпустили детей по домам.

8 февраля стражи порядка запланировали мероприятие по учебной эвакуации нескольких школ в Верхней и Нижней Салде. Учащихся и персонал учебных заведений не уведомили заранее о готовящемся мероприятии, чтобы изучить действия в реальных условиях, пишет vSalde.

После проведения запланированной эвакуации, чтобы не допустить обморожения из-за неблагоприятных погодных условий, учащихся отпустили домой.

Операцию провели из-за того, что в городах Свердловской области за прошедшие несколько недель участились случаю звонков о «минировании» школ.

Напомним, 18 января три свердловских школы были эвакуированы из-за ложного сообщения о взрывных устройствах. Уведомления о «минировании» прислали на электронную почту. Сотрудники МВД занялись установкой личности лже-террористов.

На Урале ученики трех школ эвакуированы с занятий из-за сообщений о минировании
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#Учения#Школы#Учебная эвакуация#Эвакуация#Верхняя и Нижняя Салда#Происшествия
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