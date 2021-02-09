Как проходит COVID-вакцинация в Демидовской поликлинике на улице Горошникова

9 февраля глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообщался с руководителем Демидовской поликлиники на улице Горошникова, 37. Главный врач поделился, что прививки ставят в главном здании. Для этого были отведены три кабинета. Кроме того, были организованы пункты вакцинации в поликлинике на Старателе и прививочный кабинет в поселке Уралец.