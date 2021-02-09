В Нижнем Тагиле планируется увеличение количества программ работы светофоров

По его словам, планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться, однако она все равно больше, чем обычно. Всего планируется ввести около 11 режимов работы светофоров в разное время суток.