В Нижнем Тагиле в 16 школах была создана безбарьерная среда для детей-инвалидов

Безбарьерная позволяет обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и несовершеннолетних, не имеющих нарушений развития. Это значит, что в учебных заведениях были оборудованы пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы гигиенические комнаты и перила вдоль стен внутри здания. А также было куплено оборудование для развития тактильного, визуального и акустического восприятия, координации движений, и приобретены специальные учебники.