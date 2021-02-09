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В Нижнем Тагиле в 16 школах была создана безбарьерная среда для детей-инвалидов

9 февраля 2021, 14:38
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в 16 школах была разработана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации города.

Безбарьерная позволяет обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и несовершеннолетних, не имеющих нарушений развития. Это значит, что в учебных заведениях были оборудованы пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы гигиенические комнаты и перила вдоль стен внутри здания. А также было куплено оборудование для развития тактильного, визуального и акустического восприятия, координации движений, и приобретены специальные учебники.

Педагоги, работающие с детьми-инвалидами, владеют технологиями, методами и приемами, способствующими получению образования определенного уровня, а также их социальному развитию,подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

На данный момент 1 830 детей с ОВЗ, в это число входят 542 ребенка-инвалида, получают образование в школах города. Также 27 детей с ограниченными возможностями имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Для них был разработан индивидуальный план обучения.

Напомним, накануне стало известно, что в 2020 году в Нижнем Тагиле количество детей-инвалидов до 18 лет стало больше на 102 ребенка по сравнению с 2019 годом.

В Нижнем Тагиле в 2020 году количество детей-инвалидов увеличилось на 5,7%
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#Валерий Суров#Дети-инвалиды#Школы#Администрация Нижнего Тагила#Обучение#Нижний Тагил#Общество
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