В Нижнем Тагиле в 16 школах была создана безбарьерная среда для детей-инвалидов

Безбарьерная позволяет обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и несовершеннолетних, не имеющих нарушений развития. Это значит, что в учебных заведениях были оборудованы пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы гигиенические комнаты и перила вдоль стен внутри здания. А также было куплено оборудование для развития тактильного, визуального и акустического восприятия, координации движений, и приобретены специальные учебники.
Педагоги, работающие с детьми-инвалидами, владеют технологиями, методами и приемами, способствующими получению образования определенного уровня, а также их социальному развитию,подчеркнул заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
На данный момент 1 830 детей с ОВЗ, в это число входят 542 ребенка-инвалида, получают образование в школах города. Также 27 детей с ограниченными возможностями имеют нарушения опорно-двигательного аппарата. Для них был разработан индивидуальный план обучения.
Напомним, накануне стало известно, что в 2020 году в Нижнем Тагиле количество детей-инвалидов до 18 лет стало больше на 102 ребенка по сравнению с 2019 годом.