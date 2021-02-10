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Директор Среднеуральской птицефабрики заявил об угрозе полной остановки производства

10 февраля 2021, 14:30
Фото: pixabay
Среднеуральская птицефабрика может быть закрыта, если не прекратится «прессинг» со стороны надзорных органов. Об этом заявил директор предприятия Максим Максимов.

Также необходимо, чтобы «Тепловодоканал» подключили птицефабрику к очистным сооружениям.

На данный момент, по словам Максима Максимова, предприятие занимаются исключительно производством племенных яиц и переработкой мяса птицы, а из 870 сотрудников осталось 200. Большинство производственных цехов было решено закрыть.

Из-за того, что компания не имеет права сливать свои стоки на городские очистные сооружения, она также не может забивать птицу на территории Свердловской области. Из-за этого на птицефабрике оставили лишь маточное стадо и цех по переработке, который загружен на пятую часть.

По словам директора предприятия Максима Максимова, производство может быть полностью прекращено, поскольку предложенные правительством области площадки для переезда компании не соответствуют нужным требованиям и находятся вблизи населенных пунктов

Нам пообещали, что в 2023 году городские очистные будут сданы после модернизации, возможно, тогда ситуация изменится. Но пока вопрос не решен,рассказал изданию 66.RU владелец птицефабрики Андрей Косилов.

Напомним, в начале декабря стало известно, что на фабрике «Среднеуральская» началась внеплановая проверка по требованию прокуратуры Свердловской области из-за неправильного хранения отходов.

На Среднеуральской птицефабрике началась проверка из-за неверного хранения отходов
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#Закрытие#Свердловская область#Среднеуральская птицефабрика#Загрязнения#Общество
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