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Прокурор предложил освободить устроившего ДТП директора Среднеуральской птицефабрики

3 февраля 2021, 14:08
Фото: 1Mediainvest.ru
Прокурор потребовал оставить на свободе устроившего лобовое ДТП директора Среднеуральской птицефабрики Андрея Косилова. В аварии пострадали четыре человека, студентка осталась инвалидом.

Прокурор предложил назначить Андрею Косилову один год и десять месяцев ограничения свободы. Он не сможет покидать пределы Сосновского района Челябинской области, пишет E1.

Кроме того, обвиняемого предложили лишить права управления транспортным средством на два года.

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток до сих пор не реабилитировалась. Ей дали инвалидность, а питание она получает через трубку.

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#Суд#Челябинская область#Урал#Свердловская область#ДТП#Прокурор#Общество
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