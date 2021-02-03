Прокурор предложил освободить устроившего ДТП директора Среднеуральской птицефабрики

Напомним, Андрей Косилов устроил ДТП в июле 2019 года. На своем Lexus он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada. В результате аварии пострадали четыре человека в отечественном автомобиле. Одна из студенток до сих пор не реабилитировалась. Ей дали инвалидность, а питание она получает через трубку.