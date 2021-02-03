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Пострадали двое: в Нижнем Тагиле водитель легковушки залетел под МАЗ

3 февраля 2021, 11:00
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
3 февраля в Нижнем Тагиле водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением и влетел под ехавший навстречу МАЗ.

ДТП произошло около 7.30 в районе поселка Покровка. Единая диспетчерская служба Горноуральского городского округа передала информацию в МБУ «Центр защиты населения». На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа.

В салоне легкового автомобиля оказались зажаты двое пожилых людей: мужчина и женщина.

На месте ДТП спасатели при помощи аварийно-гидравлического инструмента извлекли пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи,рассказал редакции TagilCity.ru директор учреждения Сергей Коперкин.

ДТП произошло на 28 километре трассы Нижняя Салда-Нижний Тагил, транспорт получил механические повреждения, рассказали редакции в Отделе пропаганды ГИБДД.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

Водитель иномарки получил перелом правой голени, пассажирка — ушиб грудной клетки. Оба отправлены в ЦГБ Верхней Салды, пояснили в ведомстве.

Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге на Сибирском тракте при лобовом столкновении автомобилей серьезно пострадали три человека.

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