Серьезно пострадали три человека: в Екатеринбурге автомобиль вылетел на встречку

По предварительной информации, водитель Mitsubishi при движении в сторону микрорайона Компрессорный выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания,сообщили E1 в ГИБДД по Екатеринбургу.