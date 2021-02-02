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В Нижнем Тагиле полиция ищет свидетелей двух смертельных ДТП

2 февраля 2021, 13:08
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле полиция ведет поиски очевидцев двух ДТП, в которых погибли люди, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Первая авария произошла 5 декабря 2020 года около 18.20 в районе 160 километра автодороги Екатеринбург — Серов. Там водитель автомобиля Hyundai Matrix выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством CHEVROLET KLAU, водитель которого получил телесные повреждения и погиб.

Второе ДТП случилось 11 декабря 2020 года около 08.25 в районе дома № 130 на улице Алтайская. Там водитель, следуя со стороны Автомобилистов, на пешеходном переходе наехал на 58-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения, которые повлекли смерть.

Следственное управление просит очевидцев аварий, а также тех, кому известны обстоятельства произошедшего, обратиться на улице Островского, 7 кабинет 114 или по телефону 97-62-59.

Напомним, 30 января в Нижнем Тагиле водитель Nissan повредил ограждение на улице Космонавтов. От удара у машины отлетело колесо.

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#Смерть пешехода#Поиск#ДТП#Свидетели#Нижний Тагил#Происшествия
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