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Хакеры взломали Instagram Мисс Екатеринбург и просят денег на операцию матери

10 февраля 2021, 04:29
Фото: Instagram Nastya Kaunova
Мошенники взломали Instagram Мисс Екатеринбург—2017 Анастасии Кауновой.

Аферисты просят деньги на пластическую операцию для матери девушки, которая якобы попала в аварию. От ее лица они написали, что необходимо собрать 350 тысяч рублей, так как мама находится в реанимации после ДТП, а водитель скрылся с места происшествия.

При этом мошенники использовали те же шаблоны выписки из истории болезни, что и в случае со взломом Instagram пилота Дамира Юсупова, который посадил в 2019 году самолет на кукурузном поле.

К посту приложено фото паспорта екатеринбурженки. Модель знает о взломе аккаунта и пытается его вернуть, пишет Е1.

Напомним, в начале января хакеры взломали Instagram Героя России пилота Дамира Юсупова, который в 2019 году совершил экстренную посадку на кукурузном поле. Самолет загорелся из-за попадания птиц в двигатели. Ни один из 233 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

На Урале хакеры взломали Instagram посадившего в кукурузном поле самолет пилота
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