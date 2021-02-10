Нобелевский лауреат из Нижнего Тагила проведет исследования на 500 миллионов рублей

Данный вклад полностью покрывает нужды лаборатории на первые пять лет ее деятельности, сообщает пресс-служба компании «Интеррос».
Отмечается, что в лаборатории исследователи начнут создавать «умные» материалы для будущих нейрокомпьютеров. В своих исследованиях ученые будут использовать известные нанотехнологии, а также создавать новые.
Напомним, новая лаборатория появится на базе Московского физико-технического института. Полмиллиона рублей на развитие фундаментальной науки направил глава холдинга «Интеррос» предприниматель Владимир Потанин.