Потанин предоставил нобелевскому лауреату Новоселову 500 млн рублей на исследования

Владимир Потанин признался, что идея начать финансировать фундаментальную науку пришла к нему в минувшем году. Предприниматель восхищен возможностью производить материалы, которые можно программировать заранее. На основе этих материалов станут создавать технологии, позволяющие выявлять новейшие методы изучения человеческого мозга. Еще одним направлением деятельности будет разработка интерфейсов между компьютером и человеком. «Умные» материалы, которые удастся получить, реально применять при разработке так называемых «нейроморфных» компьютеров. Процессоры таких машин работают по принципу мозга человека. Ученые собираются создавать сверхчувствительные сенсоры. Их будут использовать для изучения мозга.