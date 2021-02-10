Суд признал недействующими постановление о нормативах ТКО для Нижнего Тагила

Напомним, 26 января в Нижнем Тагиле стартовал зимний этап замеров ТКО. Всего планируется провести четыре компании по замеру ТКО. По одной на каждое время года. В конце 2021 года результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.