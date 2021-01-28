В первый день замеров ТКО в Нижнем Тагиле активисты нашли ртутные лампы и кинескоп

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется провести четыре этапа замеров ТКО, по одному на каждое время года. В конце 2021 года результаты будут направлены в энергетическую комиссию Свердловской области. По полученным данным будет определяться норматив накопления твердых коммунальных отходов.