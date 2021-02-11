«Кто-то должен отвечать»: в Екатеринбурге на машину упала глыба льда

Инцидент произошел на Серовском тракте. Когда водитель по имени Олег увидел, что глыба замершего снега грозится упасть на его машину, он начал тормозить.
Повезло, что хотя бы не в переднюю часть мне прилетело. Разломало полностью бампер и фару, я заклеил скотчем,рассказал ТК «Четвертый канал» Олег.
Отмечается, что его машина не единственная, на которую упал снег с моста. Также пострадал автомобиль другой девушки — у него повредился дворник.
Поскольку Олег не имеет страховки КАСКО, он планирует провести независимую экспертизу и взыскать компенсацию с собственника моста.
Кто-то же должен отвечать за эти конструкции,отметил мужчина.
Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге на иномарку упала ледяная глыба. Эксперты сказали, что автомобиль не подлежит восстановлению.