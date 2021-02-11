Московский суд оставил за решеткой осужденного за педофилию свердловского тренера

54-летнний уроженец Асбеста был арестован 16 июня 2019 года в городе Щелково под Москвой. Туда Владислав Коршунов переехал год назад. С тех пор мужчина находится в СИЗО.
С самого начала следствие и суд велись однобоко. Были нарушены права на защиту: не были допрошены свидетели с нашей стороны,рассказал изданию Е1 адвокат мужчины Тигран Мартыненко.
По его словам, экспертиза гласит, что пострадавшая девочка была склонна к фантазированию, а также ранее ее неоднократно «ловили на вранье».
Бывшая жена и дочь осужденного планируют обжаловать решение в кассации.
Напомним, в декабре 2020 года Тагилстроевский суд приговорил к 15 годам колонии 73-летнего жителя Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.