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Московский суд оставил за решеткой осужденного за педофилию свердловского тренера

11 февраля 2021, 17:23
Фото: 1mediainvest.ru
Московский суд рассмотрел апелляцию и принял решение не менять приговор уральскому тренеру легкой атлетики Владиславу Коршунову, который был осужден на 12 лет за педофилию.

54-летнний уроженец Асбеста был арестован 16 июня 2019 года в городе Щелково под Москвой. Туда Владислав Коршунов переехал год назад. С тех пор мужчина находится в СИЗО.

С самого начала следствие и суд велись однобоко. Были нарушены права на защиту: не были допрошены свидетели с нашей стороны,рассказал изданию Е1 адвокат мужчины Тигран Мартыненко.

По его словам, экспертиза гласит, что пострадавшая девочка была склонна к фантазированию, а также ранее ее неоднократно «ловили на вранье».

Бывшая жена и дочь осужденного планируют обжаловать решение в кассации.

Напомним, в декабре 2020 года Тагилстроевский суд приговорил к 15 годам колонии 73-летнего жителя Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

В Нижнем Тагиле суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемого в педофилии пенсионера
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