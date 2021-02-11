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Скрывался 26 лет: убийца-свердловчанин был задержан сотрудниками ДПС в Анапе

11 февраля 2021, 05:47
Фото: 1mediainvest.ru
В Анапе сотрудники ДПС задержали жителя Свердловской области, который 26 лет скрывался от правосудия за двойное убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Житель поселка Верхние Серги Свердловской области был осужден за умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах (п. «з» 102 УК РСФСР).

В суде было доказано, что 16 августа 1993 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях из-за ссоры с целью убийства нанес множественные удары руками и ногами знакомой женщине, а затем зарезал ее кухонным ножом. Затем обвиняемый таким же способом расправился с сыном женщины. Оба скончались от полученных травм на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина скрылся, однако его личность была установлена и он был объявлен в федеральный розыск.

Через 26 лет, в августе 2019 года мужчина был задержан сотрудниками ДПС в Анапе. Подсудимый не признал свою вину в совершении преступления.

Нижнесергинский районный суд назначил убийце наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен выплатить по искам двух потерпевших по два миллиона рублей.

Напомним, в январе 2021 года в Свердловской области после 18 лет федерального розыска поймали подозреваемого, которого обвиняют в убийстве ударом ножом в сердце молодого человека из Тугулымского района.

На Урале после 18 лет федерального розыска нашли обвиняемого в убийстве
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#Анапа#Свердловская область#Двойное убийство#Федеральный розыск#Общество
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