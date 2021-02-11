«Ты сломала мне дверь»: в Нижнем Тагиле таксист выгнал на мороз несовершеннолетнюю

Таксисту Рафику не понравилось, как я закрыла дверь. Он сказал не хлопать так сильно. Я ему сообщила, что не располагаю информацией, как правильно закрываются двери конкретно в его автомобиле и предложила предупреждать пассажиров об этом заранее, рассказала АН «Между строк» потерпевшая.