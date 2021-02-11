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«Ты сломала мне дверь»: в Нижнем Тагиле таксист выгнал на мороз несовершеннолетнюю

11 февраля 2021, 13:45
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле таксист выгнал из машины девушку и её несовершеннолетнюю сестру. По его словам, пассажирка слишком сильно хлопнула дверью.

Происшествие случилось 10 февраля. Девушка вызвала такси через сервис «Яндекс Go». Конфликт начался сразу, после того как девушка и её несовершеннолетняя сестра сели в автомобиль.

Таксисту Рафику не понравилось, как я закрыла дверь. Он сказал не хлопать так сильно. Я ему сообщила, что не располагаю информацией, как правильно закрываются двери конкретно в его автомобиле и предложила предупреждать пассажиров об этом заранее, рассказала АН «Между строк» потерпевшая.

Перепалка длилась, со слов девушки, около пяти минут. Затем водитель остановил автомобиль, открыл дверь с её стороны и начал требовать покинуть машину. Тагильчанка засняла происходившее дальше на видео.

На кадрах таксист требует женщину покинуть транспортное средство, матерится и распускает руки.

Ты сломала мне дверь, выходи из машины, кричал на пассажирку Рафик.

Спустя некоторое время ему удалось выгнать девушку и её сестру на улицу. Всё это время он не прекращал ругаться.

Из-за мороза у девушки быстро разрядился телефон и ей пришлось обращаться к прохожим, чтобы вызвать другую машину такси.

Пассажирка отметила, что на водителя была написана жалоба в сервис, предоставляющий услуги такси.

Напомним, 5 февраля сообщалось о таксисте из Екатеринбурга, который довел пассажирку до слез. Он не хотел принимать оплату промо-кодом и угрожал женщине. После неудачной поездки она написала заявление в полицию, теперь по данному факту проводится проверка. Кроме того, водителю вынесли предупреждение в службе такси.

В Екатеринбурге водитель такси угрозами довел пассажирку до слез и истерики
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