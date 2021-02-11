В ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновилась плановая госпитализация пациентов

Posted 11 февраля 2021, 16:44
Published 11 февраля 2021, 16:44
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
В общей сложности было развернуто 210 коек в хирургическом, гинекологическом, травматологическом, кардиологическом, нейрохирургическом и терапевтическом отделениях, а также реанимация на шесть коек.
На данный момент пациенты стационара находятся в «чистой» и «красной» зоне, которые изолированы благодаря тамбурам и шлюзам. Также было организовано второе приемное отделение. Туда направляются пациенты по средствам скорой помощи или по направлению из поликлиник.
Да, мы продолжаем прием пациентов с ОРВИ и пневмониями, но надеемся, что в скором времени вернемся полностью к прежнему режиму работы,рассказал главврач больницы Александр Павловских.
Отмечается, что ранее перепрофилированные сотрудники медучреждения были специально обучены и оказывали помощь по терапевтическому направлению. На данный момент часть персонала была переведена на работу по своей специальности.
Напомним, 4 февраля в поликлинике ГБ № 1 стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».