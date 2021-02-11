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Posted 11 февраля 2021, 16:44

Published 11 февраля 2021, 16:44

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

В ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновилась плановая госпитализация пациентов

11 февраля 2021, 16:44
В стационаре городской больнице № 1 Нижнего Тагила частично возобновлено оказание специализированной помощи. Это связано со снижением порога заболеваемости и высвобождением коечного фонда, сообщает пресс-служба ГБ № 1.

В общей сложности было развернуто 210 коек в хирургическом, гинекологическом, травматологическом, кардиологическом, нейрохирургическом и терапевтическом отделениях, а также реанимация на шесть коек.

На данный момент пациенты стационара находятся в «чистой» и «красной» зоне, которые изолированы благодаря тамбурам и шлюзам. Также было организовано второе приемное отделение. Туда направляются пациенты по средствам скорой помощи или по направлению из поликлиник.

Да, мы продолжаем прием пациентов с ОРВИ и пневмониями, но надеемся, что в скором времени вернемся полностью к прежнему режиму работы,рассказал главврач больницы Александр Павловских.

Отмечается, что ранее перепрофилированные сотрудники медучреждения были специально обучены и оказывали помощь по терапевтическому направлению. На данный момент часть персонала была переведена на работу по своей специальности.

Напомним, 4 февраля в поликлинике ГБ № 1 стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

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#Нижний Тагил#Больница#Помощь#Здоровье#Госпитализация
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