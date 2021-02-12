В Екатеринбурге сформирован состав Общественной палаты

Напомним, 10 февраля в Екатеринбурге впервые с 2008 года состоялась инаугурация главы города. Последний раз данное мероприятие проводил Аркадий Чернецкий. В 2021 году процедуру провели для нового мэра Алексея Орлова. Он был выбран по результатам конкурса, который проходил в январе и феврале.