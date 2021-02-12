TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге сформирован состав Общественной палаты

12 февраля 2021, 04:33
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге завершилось формирование состава Общественной палаты. Голосованием были определены недостающие 11 человек.

По итогам рейтингового голосования, в состав общественной палаты из 33 членов войдут Ольга Васькова, Иван Голубых, Михаил Горюнов, Иван Кадочников, Алексей Мешавкин, Владимир Мороз, Екатерина Петрова, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Максим Спасский и Сергей Федяков, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Список был направлен на рассмотрение главе Екатеринбурга Алексею Орлову и городской думе.

Напомним, 10 февраля в Екатеринбурге впервые с 2008 года состоялась инаугурация главы города. Последний раз данное мероприятие проводил Аркадий Чернецкий. В 2021 году процедуру провели для нового мэра Алексея Орлова. Он был выбран по результатам конкурса, который проходил в январе и феврале.

В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра
Узнать подробнее

Материалы по теме
Алексей Орлов подал документы на участие в конкурсе на пост мэра ЕкатеринбургаВ Екатеринбурге комиссия по отбору определила трех кандидатов на пост главы города
#Екатеринбург#Общественная палата#Голосование#Новости УрФО#Политика#Выборы-2022
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14