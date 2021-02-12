TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге спасатели вывели людей из окна при пожаре жилого дома

12 февраля 2021, 04:50
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелся жилой дом на улице Самолетная. Для спасения некоторых жильцов пришлось выводить через окна, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора 11 февраля в 23.30. На площади 10 квадратных метров горела крыша здания, оконная рама в подъезде и домашнее имущество в квартире на первом этаже.

К тушению были привлечены 25 сотрудников МЧС и восемь пожарных автомобилей. 17 человек были эвакуированы из жилого дома. Двоих пришлось выводить через окна по трехколенной лестнице.

С огнем удалось справиться к 23.46. Проливка очагов горения и разбор конструкций были завершены около 02.00.

Напомним, 11 февраля в 23.58 поступило сообщение о пожаре в офисном здании в Екатеринбурге. На площади 100 квадратных метров загорелись бумаги в подвальном помещении. Сильное задымление усложняли тушение. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать закрытые помещения специальным инструментов. На месте был развернут штаб пожаротушения. С огнем боролись 52 сотрудника МЧС и 13 единиц спецтехники. Потушить пожар и разобрать сгоревшие конструкции удалось только к утру 12 февраля.

В Екатеринбурге 52 пожарных всю ночь тушили загоревшееся офисное здание
Узнать подробнее

Материалы по теме
Заснул с сигаретой: в Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб мужчинаВ Асбесте многодетная семья лишилась дома из-за пожараВ центре Екатеринбурга у здания заксобрания сгорели три иномарки
#Екатеринбург#Пожары в Свердловской области#Жилой дом#Пожар#Эвакуация#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14