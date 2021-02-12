В Екатеринбурге спасатели вывели людей из окна при пожаре жилого дома

Напомним, 11 февраля в 23.58 поступило сообщение о пожаре в офисном здании в Екатеринбурге. На площади 100 квадратных метров загорелись бумаги в подвальном помещении. Сильное задымление усложняли тушение. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать закрытые помещения специальным инструментов. На месте был развернут штаб пожаротушения. С огнем боролись 52 сотрудника МЧС и 13 единиц спецтехники. Потушить пожар и разобрать сгоревшие конструкции удалось только к утру 12 февраля.