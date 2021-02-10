Заснул с сигаретой: в Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали, что по факту гибели местного жителя организована проверка. Тело направлено на вскрытие. Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. По предварительной информации, мужчина не потушил сигарету и заснул.