В Нижнем Тагиле на Вагонке женщина чуть не погибла из-за пригоревшей еды

В результате задымления пострадала хозяйка квартиры. Пожарные нашли женщину без создания в коридоре жилой площади. Предварительно установлено, что жительница ночью начала готовить на плите пищу. Оставленная без присмотра, еда пригорела и образовала задымление в помещении. Сотрудников МЧС вызвали соседи, почувствовавшие дым.