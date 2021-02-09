TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле на Вагонке женщина чуть не погибла из-за пригоревшей еды

9 февраля 2021, 08:14
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире дома № 101 на улице Калинина местная жительница чуть не погибла из-за пригоревшей еды, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора 9 февраля в 03.56. В квартире на улице Калинина, 101 загорелись домашние вещи на площади один квадратный метр.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

В результате задымления пострадала хозяйка квартиры. Пожарные нашли женщину без создания в коридоре жилой площади. Предварительно установлено, что жительница ночью начала готовить на плите пищу. Оставленная без присмотра, еда пригорела и образовала задымление в помещении. Сотрудников МЧС вызвали соседи, почувствовавшие дым.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что из-за пожара на Вагонке из жилого дома на улице Калинина эвакуировали восемь человек.

В Нижнем Тагиле ночью из-за пожара на Вагонке эвакуировали восемь человек
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за смерти 8-летнего мальчика при пожареКурил в квартире: уралец осужден за смерть матери при пожареВ Нижнем Тагиле ночью из-за пожара на Вагонке эвакуировали восемь человек
#Пожары в Свердловской области#Калинина#Вагонка#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14