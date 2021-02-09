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В Нижнем Тагиле ночью из-за пожара на Вагонке эвакуировали восемь человек

9 февраля 2021, 03:44
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
9 февраля ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на улице Калинина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру в 3.55. Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Калинина. На площади один квадратный метр повреждено домашнее имущество.

Пожар тушили три единицы техники и восемь человек личного состава. Из дома было эвакуировано восемь человек. В 4.07 открытое горение ликвидировано, в 4.45 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, 6 февраля в Нижнем Тагиле на Руднике сгорела баня. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В Нижнем Тагиле шесть пожарных ночью тушили баню на Руднике
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#Калинина#Пожар#Эвакуация#Нижний Тагил#Происшествия
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