Уснул с непотушенной сигаретой: в Нижнем Тагиле на улице Оплетина загорелась квартира

Напомним, 9 февраля в Нижнем Тагиле ночью произошел еще один пожар. На улице Калинина, 101 жительница одной из квартир чуть не погибла из-за пригоревшей еды. Женщина был найдена пожарными без сознания. Она решила ночью приготовить пищу и оставила ее без присмотра. В результате еда пригорела и образовала задымление. Сотрудников МЧС также вызвали соседи, которые почувствовали дым.