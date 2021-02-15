Отлавливать собак в Нижнем Тагиле будет фирма из Красноуральска

На Старой Гальянке, Голом камне, Кирпичном и Старателе обширные площади занимает частный сектор. Кроме бездомных, здесь на улицу выпускают и домашних питомцев, а они тоже могут представлять угрозу окружающим, отмечает глава Ленинского района Геннадий Мальцев.